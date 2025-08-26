Opium (OPIUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.02745966
גבוה 24 שעות $ 0.04671613
שיא כל הזמנים $ 23.01
המחיר הנמוך ביותר $ 0.02197325
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00%
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) -30.33%

Opium (OPIUM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.027465. במהלך 24 השעות האחרונות, OPIUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02745966 לבין שיא של $ 0.04671613, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPIUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 23.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02197325.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPIUM השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Opium (OPIUM) מידע שוק

שווי שוק $ 481.46K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.75M
אספקת מחזור 17.53M
אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Opium הוא $ 481.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPIUM הוא 17.53M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.75M.