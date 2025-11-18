Omnipair מחיר היום

מחיר Omnipair (OMFG) בזמן אמת היום הוא $ 0.434336, עם שינוי של 5.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OMFG ל USD הוא $ 0.434336 לכל OMFG.

Omnipair כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,212,240, עם היצע במחזור של 12.00M OMFG. ב‑24 השעות האחרונות, OMFG סחר בין $ 0.434277 (נמוך) ל $ 0.52387 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.86, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.335642.

ביצועים לטווח קצר, OMFG נע ב -2.28% בשעה האחרונה ו -37.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Omnipair (OMFG) מידע שוק

שווי שוק $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M אספקת מחזור 12.00M 12.00M 12.00M אספקה כוללת 11,999,979.30013 11,999,979.30013 11,999,979.30013

שווי השוק הנוכחי של Omnipair הוא $ 5.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMFG הוא 12.00M, עם היצע כולל של 11999979.30013. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.21M.