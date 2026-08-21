Okratech מחיר היום

מחיר Okratech (ORT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORT ל USD הוא $ 0 לכל ORT.

Okratech כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,891, עם היצע במחזור של 870.74M ORT. ב‑24 השעות האחרונות, ORT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.121426, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ORT נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Okratech (ORT) מידע שוק

שווי שוק $ 20.89K$ 20.89K $ 20.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K אספקת מחזור 870.74M 870.74M 870.74M אספקה כוללת 874,000,000.0 874,000,000.0 874,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Okratech הוא $ 20.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORT הוא 870.74M, עם היצע כולל של 874000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.97K.