Offshift (XFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.081715 גבוה 24 שעות $ 0.092082 שיא כל הזמנים $ 24.69 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04483419 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.20% שינוי מחיר (1D) -10.42% שינוי מחיר (7D) -1.60%

Offshift (XFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.082249. במהלך 24 השעות האחרונות, XFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.081715 לבין שיא של $ 0.092082, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 24.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04483419.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XFT השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -10.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Offshift (XFT) מידע שוק

שווי שוק $ 828.48K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 828.48K אספקת מחזור 10.07M אספקה כוללת 10,072,791.006765

שווי השוק הנוכחי של Offshift הוא $ 828.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XFT הוא 10.07M, עם היצע כולל של 10072791.006765. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 828.48K.