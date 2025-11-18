Odin מחיר היום

מחיר Odin (ODIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000836, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ODIN ל USD הוא $ 0.00000836 לכל ODIN.

Odin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,339.81, עם היצע במחזור של 997.74M ODIN. ב‑24 השעות האחרונות, ODIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00077701, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000611.

ביצועים לטווח קצר, ODIN נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Odin (ODIN) מידע שוק

שווי שוק $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K אספקת מחזור 997.74M 997.74M 997.74M אספקה כוללת 997,735,619.594274 997,735,619.594274 997,735,619.594274

