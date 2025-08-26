Nutcash (NCASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00983158 $ 0.00983158 $ 0.00983158 24 שעות נמוך $ 0.01063991 $ 0.01063991 $ 0.01063991 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00983158$ 0.00983158 $ 0.00983158 גבוה 24 שעות $ 0.01063991$ 0.01063991 $ 0.01063991 שיא כל הזמנים $ 0.04601289$ 0.04601289 $ 0.04601289 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00403238$ 0.00403238 $ 0.00403238 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.35% שינוי מחיר (7D) +1.42% שינוי מחיר (7D) +1.42%

Nutcash (NCASH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00985787. במהלך 24 השעות האחרונות, NCASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00983158 לבין שיא של $ 0.01063991, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NCASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04601289, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00403238.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NCASH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nutcash (NCASH) מידע שוק

שווי שוק $ 83.95K$ 83.95K $ 83.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.51K$ 103.51K $ 103.51K אספקת מחזור 8.52M 8.52M 8.52M אספקה כוללת 10,500,000.0 10,500,000.0 10,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nutcash הוא $ 83.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NCASH הוא 8.52M, עם היצע כולל של 10500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.51K.