NUMINE Token סֵמֶל

NUMINE Token מחיר (NUMI)

לא רשום

1 NUMI ל USDמחיר חי:

$0.109279
$0.109279$0.109279
+0.20%1D
USD
NUMINE Token (NUMI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:35:32 (UTC+8)

NUMINE Token (NUMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.10764
$ 0.10764$ 0.10764
24 שעות נמוך
$ 0.109931
$ 0.109931$ 0.109931
גבוה 24 שעות

$ 0.10764
$ 0.10764$ 0.10764

$ 0.109931
$ 0.109931$ 0.109931

$ 0.183375
$ 0.183375$ 0.183375

$ 0.052167
$ 0.052167$ 0.052167

+0.31%

+0.16%

+1.07%

+1.07%

NUMINE Token (NUMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.109239. במהלך 24 השעות האחרונות, NUMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10764 לבין שיא של $ 0.109931, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.183375, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.052167.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUMI השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, +0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NUMINE Token (NUMI) מידע שוק

$ 12.96M
$ 12.96M$ 12.96M

--
----

$ 109.06M
$ 109.06M$ 109.06M

118.83M
118.83M 118.83M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NUMINE Token הוא $ 12.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUMI הוא 118.83M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.06M.

NUMINE Token (NUMI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NUMINE Tokenל USDהיה $ +0.00017983.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNUMINE Token ל USDהיה . $ +0.0046473984.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNUMINE Token ל USDהיה $ +0.0733759018.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NUMINE Tokenל USDהיה $ +0.04356163622508213.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00017983+0.16%
30 ימים$ +0.0046473984+4.25%
60 ימים$ +0.0733759018+67.17%
90 ימים$ +0.04356163622508213+66.33%

מה זהNUMINE Token (NUMI)

Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.

NUMINE Token (NUMI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

NUMINE Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NUMINE Token (NUMI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NUMINE Token (NUMI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NUMINE Token.

בדוק את NUMINE Token תחזית המחיר עכשיו‏!

NUMI למטבעות מקומיים

NUMINE Token (NUMI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NUMINE Token (NUMI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NUMI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NUMINE Token (NUMI)

כמה שווה NUMINE Token (NUMI) היום?
החי NUMIהמחיר ב USD הוא 0.109239 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NUMI ל USD?
המחיר הנוכחי של NUMI ל USD הוא $ 0.109239. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NUMINE Token?
שווי השוק של NUMI הוא $ 12.96M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NUMI?
ההיצע במחזור של NUMI הוא 118.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NUMI?
‏‏NUMI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.183375 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NUMI?
NUMI ‏‏רשם מחירATL של 0.052167 USD.
מהו נפח המסחר של NUMI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NUMI הוא -- USD.
האם NUMI יעלה השנה?
NUMI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NUMI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:35:32 (UTC+8)

