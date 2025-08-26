NUMINE Token (NUMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.10764 $ 0.10764 $ 0.10764 24 שעות נמוך $ 0.109931 $ 0.109931 $ 0.109931 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.10764$ 0.10764 $ 0.10764 גבוה 24 שעות $ 0.109931$ 0.109931 $ 0.109931 שיא כל הזמנים $ 0.183375$ 0.183375 $ 0.183375 המחיר הנמוך ביותר $ 0.052167$ 0.052167 $ 0.052167 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.31% שינוי מחיר (1D) +0.16% שינוי מחיר (7D) +1.07% שינוי מחיר (7D) +1.07%

NUMINE Token (NUMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.109239. במהלך 24 השעות האחרונות, NUMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10764 לבין שיא של $ 0.109931, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.183375, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.052167.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUMI השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, +0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NUMINE Token (NUMI) מידע שוק

שווי שוק $ 12.96M$ 12.96M $ 12.96M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 109.06M$ 109.06M $ 109.06M אספקת מחזור 118.83M 118.83M 118.83M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NUMINE Token הוא $ 12.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUMI הוא 118.83M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.06M.