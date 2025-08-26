NullTrace (NULL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.12% שינוי מחיר (1D) -48.35% שינוי מחיר (7D) -57.57% שינוי מחיר (7D) -57.57%

NullTrace (NULL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NULL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NULLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NULL השתנה ב +1.12% במהלך השעה האחרונה, -48.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-57.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NullTrace (NULL) מידע שוק

שווי שוק $ 199.40K$ 199.40K $ 199.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 199.40K$ 199.40K $ 199.40K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,931,152.82103 999,931,152.82103 999,931,152.82103

שווי השוק הנוכחי של NullTrace הוא $ 199.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NULL הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999931152.82103. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 199.40K.