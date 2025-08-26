NobleBlocks מחיר (NOBL)
-0.21%
-3.51%
-13.77%
-13.77%
NobleBlocks (NOBL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOBL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOBLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0209203, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOBL השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של NobleBlocks הוא $ 284.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOBL הוא 599.91M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 474.09K.
במהלך היום, השינוי במחיר של NobleBlocksל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNobleBlocks ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNobleBlocks ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NobleBlocksל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.51%
|30 ימים
|$ 0
|-43.67%
|60 ימים
|$ 0
|-59.39%
|90 ימים
|$ 0
|--
NobleBlocks and the Advancement of Scientific Publishing through Decentralized Science (DeSci) NobleBloc NobleBlocks introduces a thoughtful perspective to scientific publishing by leveraging blockchain technology, encapsulating the ethos of Decentralized Science (DeSci). Our platform aims to address enduring challenges in the academic world, such as inefficiencies in peer review, biases in publication selection, and restricted access to research findings. Addressing the Dynamics of Scientific Publishing NobleBlocks offers an innovative approach to scientific publishing. By decentralizing the process, we aim to create a more inclusive and diverse space for researchers globally, enabling a wider range of voices to contribute to scientific discourse. Streamlining the Publication Process Our platform optimizes the peer review process, ensuring that scholarly work is evaluated both promptly and objectively. This efficiency not only speeds up the dissemination of knowledge but also upholds the quality and credibility of the research published. Utilizing Blockchain for Integrity Through blockchain technology, NobleBlocks ensures the permanence and immutability of publication records. This technology fosters trust and reliability in the published material by safeguarding its authenticity and long-term accessibility. Reducing Publication Costs Recognizing the financial barriers often encountered in traditional publishing models, NobleBlocks strives to make scientific publication more economically accessible to a broader spectrum of researchers. Empowering the Community with a Collaborative Platform NobleBlocks goes beyond being a mere publishing avenue; it serves as a dynamic network promoting interaction and collaboration within the scientific community. This includes a social peer review mechanism and a collaboration-focused platform, enriching the review process and encouraging interdisciplinary partnerships.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה NobleBlocks (NOBL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NobleBlocks (NOBL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NobleBlocks.
בדוק את NobleBlocks תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של NobleBlocks (NOBL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOBL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.