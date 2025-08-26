NobleBlocks (NOBL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0209203$ 0.0209203 $ 0.0209203 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -3.51% שינוי מחיר (7D) -13.77% שינוי מחיר (7D) -13.77%

NobleBlocks (NOBL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOBL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOBLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0209203, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOBL השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NobleBlocks (NOBL) מידע שוק

שווי שוק $ 284.42K$ 284.42K $ 284.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 474.09K$ 474.09K $ 474.09K אספקת מחזור 599.91M 599.91M 599.91M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NobleBlocks הוא $ 284.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOBL הוא 599.91M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 474.09K.