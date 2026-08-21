Nibor מחיר היום

מחיר Nibor (NIBOR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NIBOR ל USD הוא $ 0 לכל NIBOR.

Nibor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,204, עם היצע במחזור של 913.71M NIBOR. ב‑24 השעות האחרונות, NIBOR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NIBOR נע ב +2.32% בשעה האחרונה ו +7.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nibor (NIBOR) מידע שוק

שווי שוק $ 25.20K$ 25.20K $ 25.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.16K$ 26.16K $ 26.16K אספקת מחזור 913.71M 913.71M 913.71M אספקה כוללת 948,439,063.1323812 948,439,063.1323812 948,439,063.1323812

שווי השוק הנוכחי של Nibor הוא $ 25.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NIBOR הוא 913.71M, עם היצע כולל של 948439063.1323812. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.16K.