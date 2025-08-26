NI Compute (SN27) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.680025 $ 0.680025 $ 0.680025 24 שעות נמוך $ 0.783627 $ 0.783627 $ 0.783627 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.680025$ 0.680025 $ 0.680025 גבוה 24 שעות $ 0.783627$ 0.783627 $ 0.783627 שיא כל הזמנים $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 המחיר הנמוך ביותר $ 0.680025$ 0.680025 $ 0.680025 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) -12.04% שינוי מחיר (7D) -14.50% שינוי מחיר (7D) -14.50%

NI Compute (SN27) המחיר בזמן אמת של הוא $0.689274. במהלך 24 השעות האחרונות, SN27 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.680025 לבין שיא של $ 0.783627, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN27השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.680025.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN27 השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -12.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NI Compute (SN27) מידע שוק

שווי שוק $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M אספקת מחזור 2.03M 2.03M 2.03M אספקה כוללת 2,030,522.473541835 2,030,522.473541835 2,030,522.473541835

שווי השוק הנוכחי של NI Compute הוא $ 1.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN27 הוא 2.03M, עם היצע כולל של 2030522.473541835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.