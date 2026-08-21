Never Goon מחיר היום

מחיר Never Goon (GOON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOON ל USD הוא $ 0 לכל GOON.

Never Goon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 151,197, עם היצע במחזור של 999.12M GOON. ב‑24 השעות האחרונות, GOON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GOON נע ב -0.56% בשעה האחרונה ו +24.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.06K.

Never Goon (GOON) מידע שוק

שווי שוק $ 151.20K$ 151.20K $ 151.20K נפח (24 שעות) $ 3.06K$ 3.06K $ 3.06K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 151.20K$ 151.20K $ 151.20K אספקת מחזור 999.12M 999.12M 999.12M אספקה כוללת 999,117,112.707166 999,117,112.707166 999,117,112.707166

שווי השוק הנוכחי של Never Goon הוא $ 151.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.06K. ההיצע במחזור של GOON הוא 999.12M, עם היצע כולל של 999117112.707166. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 151.20K.