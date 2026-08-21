Nerite מחיר היום

מחיר Nerite (NERI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NERI ל USD הוא $ 0 לכל NERI.

Nerite כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,580.88, עם היצע במחזור של 83.13M NERI. ב‑24 השעות האחרונות, NERI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00188007, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NERI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 895.93.

Nerite (NERI) מידע שוק

שווי שוק $ 19.58K$ 19.58K $ 19.58K נפח (24 שעות) $ 895.93$ 895.93 $ 895.93 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.56K$ 23.56K $ 23.56K אספקת מחזור 83.13M 83.13M 83.13M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nerite הוא $ 19.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 895.93. ההיצע במחזור של NERI הוא 83.13M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.56K.