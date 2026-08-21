Neox מחיר היום

מחיר Neox (NEOX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEOX ל USD הוא $ 0 לכל NEOX.

Neox כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 86,486, עם היצע במחזור של 545.88M NEOX. ב‑24 השעות האחרונות, NEOX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00460294, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NEOX נע ב +1.66% בשעה האחרונה ו +18.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 127.39.

Neox (NEOX) מידע שוק

שווי שוק $ 86.49K$ 86.49K $ 86.49K נפח (24 שעות) $ 127.39$ 127.39 $ 127.39 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 158.44K$ 158.44K $ 158.44K אספקת מחזור 545.88M 545.88M 545.88M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Neox הוא $ 86.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 127.39. ההיצע במחזור של NEOX הוא 545.88M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.44K.