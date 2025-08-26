NeoCortexAI (CORTEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00446738$ 0.00446738 $ 0.00446738 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +0.19% שינוי מחיר (7D) -1.84% שינוי מחיר (7D) -1.84%

NeoCortexAI (CORTEX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CORTEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORTEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00446738, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORTEX השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NeoCortexAI (CORTEX) מידע שוק

שווי שוק $ 53.65K$ 53.65K $ 53.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 281.92K$ 281.92K $ 281.92K אספקת מחזור 190.29M 190.29M 190.29M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NeoCortexAI הוא $ 53.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORTEX הוא 190.29M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 281.92K.