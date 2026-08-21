NEKO מחיר היום

מחיר NEKO (NEKO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEKO ל USD הוא $ 0 לכל NEKO.

NEKO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,920, עם היצע במחזור של 10.00B NEKO. ב‑24 השעות האחרונות, NEKO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00134127, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NEKO נע ב -0.82% בשעה האחרונה ו +4.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NEKO (NEKO) מידע שוק

שווי שוק $ 36.92K$ 36.92K $ 36.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.92K$ 36.92K $ 36.92K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NEKO הוא $ 36.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEKO הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.92K.