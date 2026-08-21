NEEGY מחיר היום

מחיר NEEGY (NEEGY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEEGY ל USD הוא $ 0 לכל NEEGY.

NEEGY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 422,125, עם היצע במחזור של 999.78M NEEGY. ב‑24 השעות האחרונות, NEEGY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00248524, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NEEGY נע ב -1.68% בשעה האחרונה ו -12.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 227.90K.

NEEGY (NEEGY) מידע שוק

שווי שוק $ 422.13K$ 422.13K $ 422.13K נפח (24 שעות) $ 227.90K$ 227.90K $ 227.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 422.13K$ 422.13K $ 422.13K אספקת מחזור 999.78M 999.78M 999.78M אספקה כוללת 999,784,204.774312 999,784,204.774312 999,784,204.774312

שווי השוק הנוכחי של NEEGY הוא $ 422.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 227.90K. ההיצע במחזור של NEEGY הוא 999.78M, עם היצע כולל של 999784204.774312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 422.13K.