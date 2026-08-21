Naitzsche מחיר היום

מחיר Naitzsche (NAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NAI ל USD הוא $ 0 לכל NAI.

Naitzsche כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,006, עם היצע במחזור של 999.39M NAI. ב‑24 השעות האחרונות, NAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02166225, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NAI נע ב -- בשעה האחרונה ו +8.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Naitzsche (NAI) מידע שוק

שווי שוק $ 25.01K$ 25.01K $ 25.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.01K$ 25.01K $ 25.01K אספקת מחזור 999.39M 999.39M 999.39M אספקה כוללת 999,390,186.227201 999,390,186.227201 999,390,186.227201

שווי השוק הנוכחי של Naitzsche הוא $ 25.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAI הוא 999.39M, עם היצע כולל של 999390186.227201. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.01K.