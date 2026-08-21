NADS מחיר היום

מחיר NADS (NADS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 43.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NADS ל USD הוא $ 0 לכל NADS.

NADS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 44,686, עם היצע במחזור של 1.00B NADS. ב‑24 השעות האחרונות, NADS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NADS נע ב +5.01% בשעה האחרונה ו +89.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NADS (NADS) מידע שוק

שווי שוק $ 44.69K$ 44.69K $ 44.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.69K$ 44.69K $ 44.69K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NADS הוא $ 44.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NADS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.69K.