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מחיר NADS בזמן אמת היום הוא 0 USD.NADS שווי השוק הוא 44,686 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר NADS ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר NADS בזמן אמת היום הוא 0 USD.NADS שווי השוק הוא 44,686 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר NADS ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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NADS מחיר (NADS)

לא רשום

1 NADS ל USDמחיר חי:

$0.00004423
$0.00004423$0.00004423
+44.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
NADS (NADS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 19:36:10 (UTC+8)

NADS מחיר היום

מחיר NADS (NADS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 43.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NADS ל USD הוא $ 0 לכל NADS.

NADS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 44,686, עם היצע במחזור של 1.00B NADS. ב‑24 השעות האחרונות, NADS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NADS נע ב +5.01% בשעה האחרונה ו +89.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NADS (NADS) מידע שוק

$ 44.69K
$ 44.69K$ 44.69K

--
----

$ 44.69K
$ 44.69K$ 44.69K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NADS הוא $ 44.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NADS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.69K.

NADS היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+5.01%

+43.22%

+89.48%

+89.48%

NADS (NADS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NADSל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNADS ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNADS ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NADSל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+43.22%
30 ימים$ 0+18.27%
60 ימים$ 0-5.26%
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור NADS

NADS (NADS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NADS הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
NADS (NADS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של NADS עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר NADS תגיע ב 2026–2027? בקר בדף NADS תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על NADS תחזית מחיר.

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NADS (NADS) משאב

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 19:36:10 (UTC+8)

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02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
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מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
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02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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