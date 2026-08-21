N3on מחיר היום

מחיר N3on (N3ON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ N3ON ל USD הוא $ 0 לכל N3ON.

N3on כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 392,869, עם היצע במחזור של 1000.00M N3ON. ב‑24 השעות האחרונות, N3ON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03543549, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, N3ON נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -0.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 27.32.

N3on (N3ON) מידע שוק

שווי שוק $ 392.87K$ 392.87K $ 392.87K נפח (24 שעות) $ 27.32$ 27.32 $ 27.32 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 392.87K$ 392.87K $ 392.87K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,262.254612 999,999,262.254612 999,999,262.254612

שווי השוק הנוכחי של N3on הוא $ 392.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 27.32. ההיצע במחזור של N3ON הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999262.254612. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 392.87K.