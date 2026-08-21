MUX Protocol מחיר היום

מחיר MUX Protocol (MCB) בזמן אמת היום הוא $ 2.02, עם שינוי של 0.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCB ל USD הוא $ 2.02 לכל MCB.

MUX Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,664,924, עם היצע במחזור של 3.80M MCB. ב‑24 השעות האחרונות, MCB סחר בין $ 2.0 (נמוך) ל $ 2.03 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 68.36, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.911402.

ביצועים לטווח קצר, MCB נע ב -0.74% בשעה האחרונה ו -2.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 940.85.

MUX Protocol (MCB) מידע שוק

שווי שוק $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M נפח (24 שעות) $ 940.85$ 940.85 $ 940.85 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.68M$ 9.68M $ 9.68M אספקת מחזור 3.80M 3.80M 3.80M אספקה כוללת 4,803,143.548671886 4,803,143.548671886 4,803,143.548671886

שווי השוק הנוכחי של MUX Protocol הוא $ 7.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 940.85. ההיצע במחזור של MCB הוא 3.80M, עם היצע כולל של 4803143.548671886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.68M.