MUNTZE מחיר היום

מחיר MUNTZE (MUNTZE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUNTZE ל USD הוא $ 0 לכל MUNTZE.

MUNTZE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,187, עם היצע במחזור של 965.79M MUNTZE. ב‑24 השעות האחרונות, MUNTZE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MUNTZE נע ב -- בשעה האחרונה ו +14.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MUNTZE (MUNTZE) מידע שוק

שווי שוק $ 21.19K$ 21.19K $ 21.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.94K$ 21.94K $ 21.94K אספקת מחזור 965.79M 965.79M 965.79M אספקה כוללת 999,990,898.960216 999,990,898.960216 999,990,898.960216

שווי השוק הנוכחי של MUNTZE הוא $ 21.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUNTZE הוא 965.79M, עם היצע כולל של 999990898.960216. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.94K.