MoltID מחיר היום

מחיר MoltID (MOLTID) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOLTID ל USD הוא $ 0 לכל MOLTID.

MoltID כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,833.98, עם היצע במחזור של 956.44M MOLTID. ב‑24 השעות האחרונות, MOLTID סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00240296, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOLTID נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MoltID (MOLTID) מידע שוק

שווי שוק $ 18.83K$ 18.83K $ 18.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.83K$ 18.83K $ 18.83K אספקת מחזור 956.44M 956.44M 956.44M אספקה כוללת 956,443,919.126992 956,443,919.126992 956,443,919.126992

שווי השוק הנוכחי של MoltID הוא $ 18.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLTID הוא 956.44M, עם היצע כולל של 956443919.126992. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.83K.