Moge מחיר היום

מחיר Moge (MOGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOGE ל USD הוא $ 0 לכל MOGE.

Moge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,873, עם היצע במחזור של 420.69T MOGE. ב‑24 השעות האחרונות, MOGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOGE נע ב -- בשעה האחרונה ו +20.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Moge (MOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 22.87K$ 22.87K $ 22.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.87K$ 22.87K $ 22.87K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moge הוא $ 22.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOGE הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.87K.