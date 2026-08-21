Moby AI מחיר היום

מחיר Moby AI (MOBY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00176942, עם שינוי של 5.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOBY ל USD הוא $ 0.00176942 לכל MOBY.

Moby AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,769,339, עם היצע במחזור של 999.95M MOBY. ב‑24 השעות האחרונות, MOBY סחר בין $ 0.00172917 (נמוך) ל $ 0.0018787 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.19171, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00140746.

ביצועים לטווח קצר, MOBY נע ב -0.55% בשעה האחרונה ו -1.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 249.97K.

Moby AI (MOBY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M נפח (24 שעות) $ 249.97K$ 249.97K $ 249.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,948,076.407205 999,948,076.407205 999,948,076.407205

שווי השוק הנוכחי של Moby AI הוא $ 1.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 249.97K. ההיצע במחזור של MOBY הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999948076.407205. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.77M.