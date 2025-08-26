Mithril (MITH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 3.82$ 3.82 $ 3.82 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -4.41% שינוי מחיר (7D) -11.91% שינוי מחיר (7D) -11.91%

Mithril (MITH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MITH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MITHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MITH השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mithril (MITH) מידע שוק

שווי שוק $ 125.13K$ 125.13K $ 125.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 202.23K$ 202.23K $ 202.23K אספקת מחזור 618.75M 618.75M 618.75M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mithril הוא $ 125.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MITH הוא 618.75M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 202.23K.