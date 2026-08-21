MineBean מחיר היום

מחיר MineBean (BEAN) בזמן אמת היום הוא $ 1.53, עם שינוי של 8.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEAN ל USD הוא $ 1.53 לכל BEAN.

MineBean כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 129,037, עם היצע במחזור של 84.33K BEAN. ב‑24 השעות האחרונות, BEAN סחר בין $ 1.41 (נמוך) ל $ 1.91 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 295.78, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.915266.

ביצועים לטווח קצר, BEAN נע ב +5.62% בשעה האחרונה ו +44.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.24K.

MineBean (BEAN) מידע שוק

שווי שוק $ 129.04K$ 129.04K $ 129.04K נפח (24 שעות) $ 12.24K$ 12.24K $ 12.24K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 179.53K$ 179.53K $ 179.53K אספקת מחזור 84.33K 84.33K 84.33K אספקה כוללת 117,326.4465710668 117,326.4465710668 117,326.4465710668

שווי השוק הנוכחי של MineBean הוא $ 129.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.24K. ההיצע במחזור של BEAN הוא 84.33K, עם היצע כולל של 117326.4465710668. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 179.53K.