MindCoin מחיר היום

מחיר MindCoin (MIND) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIND ל USD הוא $ 0 לכל MIND.

MindCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 110,721, עם היצע במחזור של 75.00B MIND. ב‑24 השעות האחרונות, MIND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MIND נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו +19.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MindCoin (MIND) מידע שוק

שווי שוק $ 110.72K$ 110.72K $ 110.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 110.72K$ 110.72K $ 110.72K אספקת מחזור 75.00B 75.00B 75.00B אספקה כוללת 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0

שווי השוק הנוכחי של MindCoin הוא $ 110.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIND הוא 75.00B, עם היצע כולל של 74999924343.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.72K.