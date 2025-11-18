Midas mHYPER מחיר היום

מחיר Midas mHYPER (MHYPER) בזמן אמת היום הוא $ 1.054, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MHYPER ל USD הוא $ 1.054 לכל MHYPER.

Midas mHYPER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 114,689,614, עם היצע במחזור של 108.83M MHYPER. ב‑24 השעות האחרונות, MHYPER סחר בין $ 1.054 (נמוך) ל $ 1.054 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.054, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.024.

ביצועים לטווח קצר, MHYPER נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Midas mHYPER (MHYPER) מידע שוק

שווי שוק $ 114.69M$ 114.69M $ 114.69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.69M$ 114.69M $ 114.69M אספקת מחזור 108.83M 108.83M 108.83M אספקה כוללת 108,834,528.66852 108,834,528.66852 108,834,528.66852

שווי השוק הנוכחי של Midas mHYPER הוא $ 114.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MHYPER הוא 108.83M, עם היצע כולל של 108834528.66852. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.69M.