Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר (USD)

קבל Midas mHYPER תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MHYPER יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Midas mHYPER % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Midas mHYPER תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Midas mHYPER ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.054 בשנת 2025. Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Midas mHYPER ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.1067 בשנת 2026. Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MHYPER הוא $ 1.1620 עם 10.25% שיעור צמיחה. Midas mHYPER (MHYPER) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MHYPER הוא $ 1.2201 עם 15.76% שיעור צמיחה. Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MHYPER הוא $ 1.2811 עם 21.55% שיעור צמיחה. Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MHYPER הוא $ 1.3452 עם 27.63% שיעור צמיחה. Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Midas mHYPER עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.1911. Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Midas mHYPER עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.5692. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.054 0.00%

2026 $ 1.1067 5.00%

2027 $ 1.1620 10.25%

2028 $ 1.2201 15.76%

2029 $ 1.2811 21.55%

2030 $ 1.3452 27.63%

2031 $ 1.4124 34.01%

2032 $ 1.4830 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.5572 47.75%

2034 $ 1.6350 55.13%

2035 $ 1.7168 62.89%

2036 $ 1.8026 71.03%

2037 $ 1.8928 79.59%

2038 $ 1.9874 88.56%

2039 $ 2.0868 97.99%

2040 $ 2.1911 107.89% הצג עוד לטווח קצר Midas mHYPER תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.054 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.0541 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.0550 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0583 0.41% Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMHYPERב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.054 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMHYPER , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0541 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMHYPER , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0550 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMHYPER הוא $1.0583 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Midas mHYPER מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 118.83M$ 118.83M $ 118.83M אספקת מחזור 112.77M 112.77M 112.77M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר MHYPER העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, MHYPER יש כמות במעגל של 112.77M ושווי שוק כולל של $ 118.83M. צפה MHYPER במחיר חי

Midas mHYPER מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMidas mHYPERדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMidas mHYPER הוא 1.054USD. היצע במחזור של Midas mHYPER(MHYPER) הוא 112.77M MHYPER , מה שמעניק לו שווי שוק של $118,833,109 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 1.054 $ 1.054

7 ימים 0.26% $ 0.002712 $ 1.0537 $ 1.0458

30 ימים 0.76% $ 0.008020 $ 1.0537 $ 1.0458 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Midas mHYPER הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Midas mHYPER נסחר בשיא של $1.0537 ושפל של $1.0458 . נרשם שינוי במחיר של 0.26% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMHYPER הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Midas mHYPER חווה 0.76% שינוי, המשקף בערך $0.008020 לערכו. זה מצביע על כך ש MHYPER עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Midas mHYPER (MHYPER) מודול חיזוי מחיר עובד? Midas mHYPER מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MHYPERעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMidas mHYPER לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MHYPER , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Midas mHYPER. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMHYPER . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMHYPER כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Midas mHYPER.

מדוע MHYPER חיזוי מחירים חשוב?

MHYPER תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MHYPER כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MHYPER ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MHYPER בחודש הבא? על פי Midas mHYPER (MHYPER) כלי תחזית המחירים, המחיר MHYPER הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MHYPER בשנת 2026? המחיר של 1 Midas mHYPER (MHYPER) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MHYPER יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MHYPER בשנת 2027? Midas mHYPER (MHYPER) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MHYPER עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MHYPER בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Midas mHYPER (MHYPER) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MHYPER בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Midas mHYPER (MHYPER) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MHYPER בשנת 2030? המחיר של 1 Midas mHYPER (MHYPER) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MHYPER יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MHYPER תחזית המחיר בשנת 2040? Midas mHYPER (MHYPER) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MHYPER עד שנת 2040.