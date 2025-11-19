Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר (USD)

קבל Midas mHYPER תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MHYPER יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Midas mHYPER
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Midas mHYPER חיזוי מחיר
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 01:05:48 (UTC+8)

Midas mHYPER תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Midas mHYPER ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.054 בשנת 2025.

Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Midas mHYPER ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.1067 בשנת 2026.

Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MHYPER הוא $ 1.1620 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Midas mHYPER (MHYPER) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MHYPER הוא $ 1.2201 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MHYPER הוא $ 1.2811 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MHYPER הוא $ 1.3452 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Midas mHYPER עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.1911.

Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Midas mHYPER עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.5692.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 1.054
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1067
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1620
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2201
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2811
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3452
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4124
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4830
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 1.5572
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6350
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7168
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8026
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8928
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9874
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0868
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1911
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Midas mHYPER תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 1.054
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 1.0541
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 1.0550
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 1.0583
    0.41%
Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורMHYPERב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $1.054. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMHYPER , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0541. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMHYPER , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0550. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Midas mHYPER (MHYPER) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMHYPER הוא $1.0583. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Midas mHYPER

--

$ 118.83M
$ 118.83M$ 118.83M

112.77M
112.77M 112.77M

המחיר MHYPER העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, MHYPER יש כמות במעגל של 112.77M ושווי שוק כולל של $ 118.83M.

Midas mHYPER מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMidas mHYPERדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMidas mHYPER הוא 1.054USD. היצע במחזור של Midas mHYPER(MHYPER) הוא112.77M MHYPER , מה שמעניק לו שווי שוק של $118,833,109.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.00%
    $ 0
    $ 1.054
    $ 1.054
  • 7 ימים
    0.26%
    $ 0.002712
    $ 1.0537
    $ 1.0458
  • 30 ימים
    0.76%
    $ 0.008020
    $ 1.0537
    $ 1.0458
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Midas mHYPER הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת0.00% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Midas mHYPER נסחר בשיא של $1.0537 ושפל של $1.0458. נרשם שינוי במחיר של0.26%. מגמה אחרונה זו מציגה אתMHYPER הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Midas mHYPER חווה 0.76%שינוי, המשקף בערך $0.008020 לערכו. זה מצביע על כך ש MHYPER עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Midas mHYPER (MHYPER) מודול חיזוי מחיר עובד?

Midas mHYPER מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MHYPERעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMidas mHYPER לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MHYPER , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Midas mHYPER. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMHYPER .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMHYPER כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Midas mHYPER.

מדוע MHYPER חיזוי מחירים חשוב?

MHYPER תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם MHYPER כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, MHYPER ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של MHYPER בחודש הבא?
על פי Midas mHYPER (MHYPER) כלי תחזית המחירים, המחיר MHYPER הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 MHYPER בשנת 2026?
המחיר של 1 Midas mHYPER (MHYPER) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, MHYPER יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של MHYPER בשנת 2027?
Midas mHYPER (MHYPER) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MHYPER עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של MHYPER בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Midas mHYPER (MHYPER) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של MHYPER בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Midas mHYPER (MHYPER) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 MHYPER בשנת 2030?
המחיר של 1 Midas mHYPER (MHYPER) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, MHYPER יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי MHYPER תחזית המחיר בשנת 2040?
Midas mHYPER (MHYPER) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MHYPER עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.