Meta Monopoly (MONOPOLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04662281$ 0.04662281 $ 0.04662281 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.22% שינוי מחיר (1D) +117.99% שינוי מחיר (7D) +511.44% שינוי מחיר (7D) +511.44%

Meta Monopoly (MONOPOLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MONOPOLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONOPOLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04662281, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONOPOLY השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, +117.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+511.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meta Monopoly (MONOPOLY) מידע שוק

שווי שוק $ 245.84K$ 245.84K $ 245.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 245.84K$ 245.84K $ 245.84K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Meta Monopoly הוא $ 245.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONOPOLY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 245.84K.