Meta Monopoly is a meme inspired project with real utility and a strong user base.Featuring the MMNFT (Meta Monopoly NFT) and a PvP (player vs player) game studio that allows users to play against each other and win real crypto.With MMNFT every character gets transformed into an animated video and posted all over our social channels such as TikTok, Instagram, and Twitter. The collection is exclusive and limited. Currently there is only 272 total supply. The originals were airdropped to the private presale buyers. Any future NFT will be airdropped as the smart contract is renounced and does not have a public mint function.Suite of PvP crypto games allows users connect their wallet, deposit crypto, and play each other in a fast paced, friendly style gameplay. Users will play with ETH on initial launch, then have the option to play with the $MONOPOLY token when live on market.Galaxy Run is our first game (launched on May 16, 2023) and as of writing this, there are currently 1,500+ users and over 200+ eth in transaction volume. We started to make mini animated meme-clips of each character and upload on the social media channels, starting with TikTok and Instagram, followed by now Twitter as well. The first few videos started going viral so we just kept doing it and it was a really funny cool thing and now this is what we do for every character, every week, on every social channel.We do believe that if a certain video gets more engagement - it raises the value of that specific MMNFT, and we never know which one it will be.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Meta Monopoly (MONOPOLY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Meta Monopoly (MONOPOLY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Meta Monopoly (MONOPOLY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MONOPOLY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MONOPOLYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MONOPOLYטוקניומיקה, חקרו אתMONOPOLYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.