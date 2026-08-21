MESA מחיר היום

מחיר MESA (MESA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MESA ל USD הוא $ 0 לכל MESA.

MESA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 125,958, עם היצע במחזור של 998.73M MESA. ב‑24 השעות האחרונות, MESA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MESA נע ב +0.94% בשעה האחרונה ו +3.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.19K.

MESA (MESA) מידע שוק

שווי שוק $ 125.96K$ 125.96K $ 125.96K נפח (24 שעות) $ 1.19K$ 1.19K $ 1.19K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.96K$ 125.96K $ 125.96K אספקת מחזור 998.73M 998.73M 998.73M אספקה כוללת 998,730,530.537499 998,730,530.537499 998,730,530.537499

שווי השוק הנוכחי של MESA הוא $ 125.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.19K. ההיצע במחזור של MESA הוא 998.73M, עם היצע כולל של 998730530.537499. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.96K.