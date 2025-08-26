Merge Token (MERGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00003788 $ 0.00003788 $ 0.00003788 24 שעות נמוך $ 0.00003858 $ 0.00003858 $ 0.00003858 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00003788$ 0.00003788 $ 0.00003788 גבוה 24 שעות $ 0.00003858$ 0.00003858 $ 0.00003858 שיא כל הזמנים $ 0.00124051$ 0.00124051 $ 0.00124051 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003373$ 0.00003373 $ 0.00003373 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.19% שינוי מחיר (1D) -1.07% שינוי מחיר (7D) -4.20% שינוי מחיר (7D) -4.20%

Merge Token (MERGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003781. במהלך 24 השעות האחרונות, MERGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003788 לבין שיא של $ 0.00003858, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MERGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00124051, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003373.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MERGE השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, -1.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Merge Token (MERGE) מידע שוק

שווי שוק $ 43.41K$ 43.41K $ 43.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.31K$ 74.31K $ 74.31K אספקת מחזור 1.14B 1.14B 1.14B אספקה כוללת 1,943,000,000.0 1,943,000,000.0 1,943,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Merge Token הוא $ 43.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MERGE הוא 1.14B, עם היצע כולל של 1943000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.31K.