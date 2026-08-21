MEMIPEDE מחיר היום

מחיר MEMIPEDE (MEMIPEDE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMIPEDE ל USD הוא $ 0 לכל MEMIPEDE.

MEMIPEDE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,839, עם היצע במחזור של 999.96M MEMIPEDE. ב‑24 השעות האחרונות, MEMIPEDE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEMIPEDE נע ב -1.63% בשעה האחרונה ו -21.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MEMIPEDE (MEMIPEDE) מידע שוק

שווי שוק $ 71.84K$ 71.84K $ 71.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.84K$ 71.84K $ 71.84K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,957,660.805459 999,957,660.805459 999,957,660.805459

שווי השוק הנוכחי של MEMIPEDE הוא $ 71.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMIPEDE הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999957660.805459. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.84K.