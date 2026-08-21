Meme Sweep מחיר היום

מחיר Meme Sweep (SWEEP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SWEEP ל USD הוא $ 0 לכל SWEEP.

Meme Sweep כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,693, עם היצע במחזור של 1.00B SWEEP. ב‑24 השעות האחרונות, SWEEP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SWEEP נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו +4.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Meme Sweep (SWEEP) מידע שוק

שווי שוק $ 30.69K$ 30.69K $ 30.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.69K$ 30.69K $ 30.69K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Meme Sweep הוא $ 30.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWEEP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.69K.