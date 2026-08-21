MCOIN מחיר היום

מחיר MCOIN (MCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.059407, עם שינוי של 3.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCOIN ל USD הוא $ 0.059407 לכל MCOIN.

MCOIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,510,723, עם היצע במחזור של 177.00M MCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, MCOIN סחר בין $ 0.056341 (נמוך) ל $ 0.059827 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.75, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02383646.

ביצועים לטווח קצר, MCOIN נע ב +1.85% בשעה האחרונה ו +38.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 243.19K.

MCOIN (MCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 10.51M$ 10.51M $ 10.51M נפח (24 שעות) $ 243.19K$ 243.19K $ 243.19K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.69M$ 29.69M $ 29.69M אספקת מחזור 177.00M 177.00M 177.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MCOIN הוא $ 10.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 243.19K. ההיצע במחזור של MCOIN הוא 177.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.69M.