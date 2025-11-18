Marse מחיר היום

מחיר Marse (MARSE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARSE ל USD הוא -- לכל MARSE.

Marse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,201.2, עם היצע במחזור של 996.95M MARSE. ב‑24 השעות האחרונות, MARSE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MARSE נע ב -- בשעה האחרונה ו -16.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Marse (MARSE) מידע שוק

שווי שוק $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K אספקת מחזור 996.95M 996.95M 996.95M אספקה כוללת 996,947,658.788392 996,947,658.788392 996,947,658.788392

שווי השוק הנוכחי של Marse הוא $ 6.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARSE הוא 996.95M, עם היצע כולל של 996947658.788392. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.20K.