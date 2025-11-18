Marscoin מחיר היום

מחיר Marscoin (MARS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001131, עם שינוי של 1.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARS ל USD הוא $ 0.0001131 לכל MARS.

Marscoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 113,105, עם היצע במחזור של 1.00B MARS. ב‑24 השעות האחרונות, MARS סחר בין $ 0.00010939 (נמוך) ל $ 0.00011461 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00668789, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00010827.

ביצועים לטווח קצר, MARS נע ב +0.62% בשעה האחרונה ו -12.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Marscoin (MARS) מידע שוק

שווי שוק $ 113.11K$ 113.11K $ 113.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 113.11K$ 113.11K $ 113.11K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Marscoin הוא $ 113.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.11K.