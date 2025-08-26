MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0479625 $ 0.0479625 $ 0.0479625 24 שעות נמוך $ 0.052482 $ 0.052482 $ 0.052482 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0479625$ 0.0479625 $ 0.0479625 גבוה 24 שעות $ 0.052482$ 0.052482 $ 0.052482 שיא כל הזמנים $ 0.054454$ 0.054454 $ 0.054454 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02518208$ 0.02518208 $ 0.02518208 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.02% שינוי מחיר (1D) -6.79% שינוי מחיר (7D) -1.83% שינוי מחיר (7D) -1.83%

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04831694. במהלך 24 השעות האחרונות, MVTT10F נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0479625 לבין שיא של $ 0.052482, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVTT10Fהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.054454, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02518208.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MVTT10F השתנה ב -1.02% במהלך השעה האחרונה, -6.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) מידע שוק

שווי שוק $ 804.67K$ 804.67K $ 804.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 804.67K$ 804.67K $ 804.67K אספקת מחזור 16.64M 16.64M 16.64M אספקה כוללת 16,635,221.59132468 16,635,221.59132468 16,635,221.59132468

שווי השוק הנוכחי של MarketVector Token Terminal Fundamental Index הוא $ 804.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MVTT10F הוא 16.64M, עם היצע כולל של 16635221.59132468. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 804.67K.