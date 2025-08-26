עוד על MVTT10F

MarketVector Token Terminal Fundamental Index סֵמֶל

MarketVector Token Terminal Fundamental Index מחיר (MVTT10F)

לא רשום

1 MVTT10F ל USDמחיר חי:

$0.04837138
$0.04837138$0.04837138
-6.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:08:06 (UTC+8)

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0479625
$ 0.0479625$ 0.0479625
24 שעות נמוך
$ 0.052482
$ 0.052482$ 0.052482
גבוה 24 שעות

$ 0.0479625
$ 0.0479625$ 0.0479625

$ 0.052482
$ 0.052482$ 0.052482

$ 0.054454
$ 0.054454$ 0.054454

$ 0.02518208
$ 0.02518208$ 0.02518208

-1.02%

-6.79%

-1.83%

-1.83%

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04831694. במהלך 24 השעות האחרונות, MVTT10F נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0479625 לבין שיא של $ 0.052482, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVTT10Fהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.054454, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02518208.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MVTT10F השתנה ב -1.02% במהלך השעה האחרונה, -6.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) מידע שוק

$ 804.67K
$ 804.67K$ 804.67K

--
----

$ 804.67K
$ 804.67K$ 804.67K

16.64M
16.64M 16.64M

16,635,221.59132468
16,635,221.59132468 16,635,221.59132468

שווי השוק הנוכחי של MarketVector Token Terminal Fundamental Index הוא $ 804.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MVTT10F הוא 16.64M, עם היצע כולל של 16635221.59132468. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 804.67K.

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MarketVector Token Terminal Fundamental Indexל USDהיה $ -0.00352132123515755.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarketVector Token Terminal Fundamental Index ל USDהיה . $ +0.0016424474.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarketVector Token Terminal Fundamental Index ל USDהיה $ +0.0173325232.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MarketVector Token Terminal Fundamental Indexל USDהיה $ +0.00949726308960535.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00352132123515755-6.79%
30 ימים$ +0.0016424474+3.40%
60 ימים$ +0.0173325232+35.87%
90 ימים$ +0.00949726308960535+24.47%

מה זהMarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) משאב

האתר הרשמי

MarketVector Token Terminal Fundamental Indexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MarketVector Token Terminal Fundamental Index.

בדוק את MarketVector Token Terminal Fundamental Index תחזית המחיר עכשיו‏!

MVTT10F למטבעות מקומיים

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MVTT10F הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

כמה שווה MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) היום?
החי MVTT10Fהמחיר ב USD הוא 0.04831694 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MVTT10F ל USD?
המחיר הנוכחי של MVTT10F ל USD הוא $ 0.04831694. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MarketVector Token Terminal Fundamental Index?
שווי השוק של MVTT10F הוא $ 804.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MVTT10F?
ההיצע במחזור של MVTT10F הוא 16.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MVTT10F?
‏‏MVTT10F השיג מחיר שיא (ATH) של 0.054454 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MVTT10F?
MVTT10F ‏‏רשם מחירATL של 0.02518208 USD.
מהו נפח המסחר של MVTT10F?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MVTT10F הוא -- USD.
האם MVTT10F יעלה השנה?
MVTT10F ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MVTT10F תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:08:06 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.