BNBird מחיר היום

מחיר BNBird (BIRD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00965, עם שינוי של 3,619.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BIRD ל USD הוא $ 0.00965 לכל BIRD.

BNBird כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BIRD. ב‑24 השעות האחרונות, BIRD סחר בין $ 0.00025 (נמוך) ל $ 0.027 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BIRD נע ב -29.05% בשעה האחרונה ו -43.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.92M.

BNBird (BIRD) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 12.92M$ 12.92M $ 12.92M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

