Codatta מחיר היום

מחיר Codatta (XNY) בזמן אמת היום הוא $ 0.004486, עם שינוי של 5.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XNY ל USD הוא $ 0.004486 לכל XNY.

Codatta כרגע מדורג במקום #1006 לפי שווי שוק של $ 11.22M, עם היצע במחזור של 2.50B XNY. ב‑24 השעות האחרונות, XNY סחר בין $ 0.004134 (נמוך) ל $ 0.004692 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.028917157801932714, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.002007819087959233.

ביצועים לטווח קצר, XNY נע ב +1.24% בשעה האחרונה ו -3.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 73.86K.

Codatta (XNY) מידע שוק

דירוג No.1006 שווי שוק $ 11.22M$ 11.22M $ 11.22M נפח (24 שעות) $ 73.86K$ 73.86K $ 73.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.86M$ 44.86M $ 44.86M אספקת מחזור 2.50B 2.50B 2.50B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 25.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Codatta הוא $ 11.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.86K. ההיצע במחזור של XNY הוא 2.50B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.86M.