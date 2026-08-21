make no mistakes מחיר היום

מחיר make no mistakes (CLAUDE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAUDE ל USD הוא $ 0 לכל CLAUDE.

make no mistakes כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,643.15, עם היצע במחזור של 999.92M CLAUDE. ב‑24 השעות האחרונות, CLAUDE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00416753, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAUDE נע ב -0.36% בשעה האחרונה ו +35.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

make no mistakes (CLAUDE) מידע שוק

שווי שוק $ 19.64K$ 19.64K $ 19.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.64K$ 19.64K $ 19.64K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,923,986.932099 999,923,986.932099 999,923,986.932099

שווי השוק הנוכחי של make no mistakes הוא $ 19.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAUDE הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999923986.932099. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.64K.