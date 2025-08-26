MAKE (MAKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.100773$ 0.100773 $ 0.100773 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00113843$ 0.00113843 $ 0.00113843 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.93% שינוי מחיר (7D) +0.93%

MAKE (MAKE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00193549. במהלך 24 השעות האחרונות, MAKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.100773, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00113843.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAKE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAKE (MAKE) מידע שוק

שווי שוק $ 193.55K$ 193.55K $ 193.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 193.55K$ 193.55K $ 193.55K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MAKE הוא $ 193.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAKE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.55K.