TronBank מחיר היום

מחיר TronBank (TBK) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.3313, עם שינוי של 4.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TBK ל ILS הוא ₪ 0.3313 לכל TBK.

TronBank כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TBK. ב‑24 השעות האחרונות, TBK סחר בין ₪ 0.325 (נמוך) ל ₪ 0.3485 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TBK נע ב -1.11% בשעה האחרונה ו -45.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 28.73K.

TronBank (TBK) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 28.73K₪ 28.73K ₪ 28.73K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 331.30M₪ 331.30M ₪ 331.30M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי TRX

שווי השוק הנוכחי של TronBank הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 28.73K. ההיצע במחזור של TBK הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 331.30M.