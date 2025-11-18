MAGA Hat מחיר היום

מחיר MAGA Hat (MAGA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000405, עם שינוי של 6.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAGA ל USD הוא $ 0.00000405 לכל MAGA.

MAGA Hat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,652,163, עם היצע במחזור של 410.29B MAGA. ב‑24 השעות האחרונות, MAGA סחר בין $ 0.00000343 (נמוך) ל $ 0.00000405 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00073793, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000343.

ביצועים לטווח קצר, MAGA נע ב +16.41% בשעה האחרונה ו -5.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MAGA Hat (MAGA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M אספקת מחזור 410.29B 410.29B 410.29B אספקה כוללת 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

שווי השוק הנוכחי של MAGA Hat הוא $ 1.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGA הוא 410.29B, עם היצע כולל של 413340042866.44934. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.66M.