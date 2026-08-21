מחיר OneFootball Credits (OFC) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.008797, עם שינוי של 0.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OFC ל ILS הוא ₪ 0.008797 לכל OFC.

OneFootball Credits כרגע מדורג במקום #1206 לפי שווי שוק של ₪ 1.42M, עם היצע במחזור של 161.27M OFC. ב‑24 השעות האחרונות, OFC סחר בין ₪ 0.008587 (נמוך) ל ₪ 0.009081 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.5082747877108395858, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0913747838337117316.

ביצועים לטווח קצר, OFC נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו -0.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 88.69K.

OneFootball Credits (OFC) מידע שוק

דירוג No.1206 שווי שוק ₪ 1.42M₪ 1.42M ₪ 1.42M נפח (24 שעות) ₪ 88.69K₪ 88.69K ₪ 88.69K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 8.80M₪ 8.80M ₪ 8.80M אספקת מחזור 161.27M 161.27M 161.27M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 16.12% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של OneFootball Credits הוא ₪ 1.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 88.69K. ההיצע במחזור של OFC הוא 161.27M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 8.80M.