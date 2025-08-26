Lympo (LYM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.142061$ 0.142061 $ 0.142061 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -6.62% שינוי מחיר (7D) +1.19% שינוי מחיר (7D) +1.19%

Lympo (LYM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LYM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LYMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.142061, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LYM השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -6.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lympo (LYM) מידע שוק

שווי שוק $ 230.19K$ 230.19K $ 230.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 272.90K$ 272.90K $ 272.90K אספקת מחזור 843.50M 843.50M 843.50M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lympo הוא $ 230.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LYM הוא 843.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 272.90K.