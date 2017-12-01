Lympo (LYM) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Lympo (LYM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Lympo (LYM) מידע

Lympo is a sports and health ecosystem powered by priceless user-generated and user-controlled data which can help generate exponential returns for industry stakeholders and users alike.

Lympo has collected more than $5,500,000.00 in first 7 days of its token pre-sale. We are backed by the biggest block-chain names such as Sonic Zhang, Bill Angelidis, Antanas Guoga and others.

אתר רשמי:
https://lympo.io/
מסמך לבן:
https://lympo.io/wp-content/uploads/2017/12/whitepaper.pdf?v5

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lympo (LYM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 235.24K
$ 235.24K$ 235.24K
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 843.50M
$ 843.50M$ 843.50M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 278.89K
$ 278.89K$ 278.89K
שיא כל הזמנים:
$ 0.142061
$ 0.142061$ 0.142061
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00027889
$ 0.00027889$ 0.00027889

Lympo (LYM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Lympo (LYM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של LYM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות LYMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את LYMטוקניומיקה, חקרו אתLYMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.