Lunc Cookie Do Coin מחיר היום

מחיר Lunc Cookie Do Coin (DO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DO ל USD הוא $ 0 לכל DO.

Lunc Cookie Do Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 445,341, עם היצע במחזור של 366.41T DO. ב‑24 השעות האחרונות, DO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DO נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו +14.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lunc Cookie Do Coin (DO) מידע שוק

שווי שוק $ 445.34K$ 445.34K $ 445.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 445.34K$ 445.34K $ 445.34K אספקת מחזור 366.41T 366.41T 366.41T אספקה כוללת 366,407,793,149,290.0 366,407,793,149,290.0 366,407,793,149,290.0

שווי השוק הנוכחי של Lunc Cookie Do Coin הוא $ 445.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DO הוא 366.41T, עם היצע כולל של 366407793149290.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 445.34K.